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Рева заявив про зупинку припливу нових субсидіантів
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:50
уже сейчас выкидывают многих. С мая ввели новые правила многие это не знают ждут субсидий не платят полностью долг растет и на этом основании лишают или требуют принести документы и они 2 месяца будут рассматривать.
Любой центр социальных услуг это дурдом районного масштаба
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шурец
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Додано: Чет 19 лип, 2018 11:33
AlifeSoft, человек, у которого есть фактическая работа, но который не работает официально и не платит налоги, неважно по какой причине из протеста или из ху@ста, не имеет права получать субсидию из моего кармана.
Отказывайтесь от всех субсидий и прочих выплат из карманов налогоплательщиков (таких же людей как и вы, не олигархов и не бандитов, но которые почему-то должны оплачивать вашу коммуналку) и протестуйте на здоровье, сколько влезет.
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Kart
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Додано: Чет 19 лип, 2018 11:53
adikali написав:R2
Есть еще нюанс, обращающийся в центр занятости в определенных случаях не получит пособие в течении 3 месяцев, а значит и субсидию. Так что субсидии не остановились а взяли паузу.
Нюансы в порядке увольнения, по согласию сторон, по собственному...сокращение.
Но как не крути, а размер субсидии если и возьмут в рассмотрение, то исходя из доходов полугодовой давности. Подразумевается, что те средства, что были заработаны, нужно было держать неприкосновенными пол года, чтобы потом оплатить коммуналку сейчас, которая по нашим законам, в свою очередь даже не входит в прожиточный минимум. А тем кто потерял работу к отопительному сезону будет даже еще веселее.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:33
Это все ладно понятно, но почему маме пенсионерке субсидию отменили? Сделали псевдо долг на почте не перевели деньги за ком. услуги вовремя а потом уже два меяца субсидии нету - это для того чтоб урезать количество субсидиантов псевдо долгами?! До чего уже докатилсь? Иных то причин - просто нет.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:39
Kart написав:
Отказывайтесь от всех субсидий и прочих выплат из карманов налогоплательщиков
А сколько Ваш карман заплатил налогов, например в прошлом году? На сколько выплат ему хватит?
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:51
kamsky1985 написав:
Из центра занятости выкинули за 10 дней за отказ от общественных работ.
Мда... картина маслом: послали на общественные работы (копание цветочков на жаре в 40 градусов) человека с физическим здоровьем как у меня (ибо низкий рост физически не работаю вообще) - и он там слег через 2 часа с необходимостью мед. помощи или максимум сказали - что лентяй норму выполнить не может ничего не заплатили. А потом естественно проблемы с перегревом и с больным телом а уж я то знаю как это когда мышцы ломит что встать не можешь.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:55
Kart написав:
AlifeSoft, человек, у которого есть фактическая работа, но который не работает официально и не платит налоги, неважно по какой причине из протеста или из ху@ста, не имеет права получать субсидию из моего кармана.
Отказывайтесь от всех субсидий и прочих выплат из карманов налогоплательщиков (таких же людей как и вы, не олигархов и не бандитов, но которые почему-то должны оплачивать вашу коммуналку) и протестуйте на здоровье, сколько влезет.
Что там вы оплачиваете из своего кармана? Не смешите. Такие вещи как субсидия оплачиваются из "кармана" олигархата, но они не хотят делиться, нет спроса
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Moimir
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Додано: Чет 19 лип, 2018 16:14
Moimir написав: Kart написав:
AlifeSoft, человек, у которого есть фактическая работа, но который не работает официально и не платит налоги, неважно по какой причине из протеста или из ху@ста, не имеет права получать субсидию из моего кармана.
Отказывайтесь от всех субсидий и прочих выплат из карманов налогоплательщиков (таких же людей как и вы, не олигархов и не бандитов, но которые почему-то должны оплачивать вашу коммуналку) и протестуйте на здоровье, сколько влезет.
Что там вы оплачиваете из своего кармана? Не смешите. Такие вещи как субсидия оплачиваются из "кармана" олигархата
, но они не хотят делиться, нет спроса
а вот здесь вынужден с вами не согласиться. Субсидии берутся у тех кто платит за ЖКУ по полной - кто получает белую зарплату. Вот и получается что те кто живет по закону - оказываются ЛОХами (лицо обманутое хулиганами), а вот хитрозадые с минималкой (а остальное в конверте) - в шоколаде. Я не говорю что все минимальщики такие, но они есть и это не правильно.
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RomanTik
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Додано: Чет 19 лип, 2018 16:29
Moimir,
1. У государства нет своих денег, есть только наши.
2. Олигархат никогда не является нетто плательщиком чего бы то ни было, олигархат является получателем и всегда в плюсе.
3. Кто в минусе и оплачивает весь этот праздник совка, как нищим, так и олигархам? Практически отсутствующий у нас средний класс. Ну в принципе откуда ему взяться и расти, если он везде за всех платит. И олигарх свое возьмет, и обязательно отнимут в счет каких-нибудь голодающих и несчастных обездоленных, а на деле просто хитрожопых, которые имеют ничуть не меньший доход, только не афишируют его, и на этом основании почему-то считают, что все вокруг их должны содержать.
Ничего не имею против разумной социальной политики и помощи действительно нуждающимся, но категорически против помощи хитрожопым воришкам, о которых и идет речь в данной статье.
Востаннє редагувалось Kart
в Чет 19 лип, 2018 16:36, всього редагувалось 8 разів.
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Kart
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Додано: Чет 19 лип, 2018 16:30
RomanTik написав:
а вот здесь вынужден с вами не согласиться. Субсидии берутся у тех кто платит за ЖКУ по полной - кто получает белую зарплату. Вот и получается что те кто живет по закону - оказываются ЛОХами (лицо обманутое хулиганами), а вот хитрозадые с минималкой (а остальное в конверте) - в шоколаде. Я не говорю что все минимальщики такие, но они есть и это не правильно.
Еще одна чушь. Еще раз спрошу. Сколько за год эти "обманутые" платят налогов?
Не смешите
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