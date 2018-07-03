Рева заявив про зупинку припливу нових субсидіантів

Додано: Чет 19 лип, 2018 16:29

Moimir,



1. У государства нет своих денег, есть только наши.

2. Олигархат никогда не является нетто плательщиком чего бы то ни было, олигархат является получателем и всегда в плюсе.

3. Кто в минусе и оплачивает весь этот праздник совка, как нищим, так и олигархам? Практически отсутствующий у нас средний класс. Ну в принципе откуда ему взяться и расти, если он везде за всех платит. И олигарх свое возьмет, и обязательно отнимут в счет каких-нибудь голодающих и несчастных обездоленных, а на деле просто хитрожопых, которые имеют ничуть не меньший доход, только не афишируют его, и на этом основании почему-то считают, что все вокруг их должны содержать.



Ничего не имею против разумной социальной политики и помощи действительно нуждающимся, но категорически против помощи хитрожопым воришкам, о которых и идет речь в данной статье.