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Додано: Чет 19 лип, 2018 18:56
Re: Рева заявив про зупинку припливу нових субсидіантів
Я вообще никогда не работал. В собесе выяснилось, что субсидию не дадут хотя стал на учет в ЦЗ. Оказывается нужно или учиться в их центре или получать пособие. Откуда пособие, если никогда не работал. Короче, зря стоял на учете.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:54
kamsky1985
Тебе будете прогуливать занятия у них и обязательные явки?
Иногда там попадаются нормальные вакансии. Если не хотят давать направление так можно самому обратится.
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