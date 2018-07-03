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Рева заявив про зупинку
припливу нових субсидіантів

Рева заявив про зупинку припливу нових субсидіантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 18:56

Re: Рева заявив про зупинку припливу нових субсидіантів

Я вообще никогда не работал. В собесе выяснилось, что субсидию не дадут хотя стал на учет в ЦЗ. Оказывается нужно или учиться в их центре или получать пособие. Откуда пособие, если никогда не работал. Короче, зря стоял на учете.
kamsky1985
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:54

kamsky1985
Тебе будете прогуливать занятия у них и обязательные явки?
Иногда там попадаются нормальные вакансии. Если не хотят давать направление так можно самому обратится.
Juna
 
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