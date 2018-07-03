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Додано: Чет 19 лип, 2018 18:56
Re: Рева заявив про зупинку припливу нових субсидіантів
Я вообще никогда не работал. В собесе выяснилось, что субсидию не дадут хотя стал на учет в ЦЗ. Оказывается нужно или учиться в их центре или получать пособие. Откуда пособие, если никогда не работал. Короче, зря стоял на учете.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:54
kamsky1985
Тебе будете прогуливать занятия у них и обязательные явки?
Иногда там попадаются нормальные вакансии. Если не хотят давать направление так можно самому обратится.
Додано: Суб 28 лип, 2018 10:37
Можете пойти на курсы, пособия не будет, но биржа оплачивает Ваш проезд в оба конца до места обучения. Откроют Вам социальную карту, будете подавать раз в месяц бумажку с подписями учебного центра, и Вам туда капнет денежка на проезд. Проезд оплачивается тем кто не получает пособия, в Киеве по 8 грн. за билетик, получится минимум по 16 грн, а может и по 32, если с пересадкой, пойдёте пешком, или купите проездной, сэкономите. По окончании курсов получите свидетельство, отрабатывать потом не обязательно, сами будете работу искать. Но справку для субсидии получите.
Востаннє редагувалось nittochca в Суб 28 лип, 2018 10:56, всього редагувалось 2 разів.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Додано: Суб 28 лип, 2018 10:41
Re: Рева заявив про зупинку припливу нових субсидіантів
Радость Ревы скоро закончится, не у всех субсидиантов рост доходов опережает рост тарифов, наступит отопительный сезон, и радоваться повод исчезнет.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Додано: Суб 28 лип, 2018 11:09
Re: Рева заявив про зупинку припливу нових субсидіантів
А 1985 - год рождения?
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