RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ПриватБанк повідомив про
нову шахрайську схему

ПриватБанк повідомив про нову шахрайську схему
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:23

ПриватБанк повідомив про нову шахрайську схему

Пропонуємо до обговорення:
Держбанк повідомив про нову шахрайську схему, від якої страждають люди.

Дивися повний текст ПриватБанк повідомив про нову шахрайську схему.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83272
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:23

А вот зачем было давать возможность общаться с приватом из Viber? мало было официального приложения приват24? Так что в этом способе мошенничества частично виноваты сами пользователи и руководство привата (которое не просчитало такую возможность)
RomanTik
 
Повідомлень: 1934
З нами з: 06.01.16
Подякував: 4288 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 37 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вітренко повідомив, що може відновити баланс у...
R2 » Сер 18 лип, 2018 16:52
9 243
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лип, 2018 19:36
zРадио
Гройсман повідомив, скільки мільйонів щоденно дає...
R2 » Пон 16 лип, 2018 17:02
1 79
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 17:02
brk01230
У процесорах Intel знайшли нову вразливість
R2 » Суб 14 лип, 2018 13:19
4 159
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лип, 2018 17:55
phantom_systems

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7982)
18.07.2018 23:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.