Держбанк повідомив про нову шахрайську схему, від якої страждають люди.
Дивися повний текст ПриватБанк повідомив про нову шахрайську схему.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 21:23
ПриватБанк повідомив про нову шахрайську схему
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк повідомив про нову шахрайську схему.
Додано: Сер 18 лип, 2018 21:23
А вот зачем было давать возможность общаться с приватом из Viber? мало было официального приложения приват24? Так что в этом способе мошенничества частично виноваты сами пользователи и руководство привата (которое не просчитало такую возможность)
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