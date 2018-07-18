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Україні не вдасться позичати гроші на зовнішніх ринках,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 лип, 2018 22:45
Пропонуємо до обговорення:
Такі думки висловив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.
Дивися повний текст Україні не вдасться позичати гроші на зовнішніх ринках, щоб закрити дірку в бюджеті - експерт
.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 22:45
Це все попередня злочинна влада винна ...
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