RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україні не вдасться позичати
гроші на зовнішніх ринках,...

Україні не вдасться позичати гроші на зовнішніх ринках,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 22:45

Україні не вдасться позичати гроші на зовнішніх ринках,...

Пропонуємо до обговорення:
Такі думки висловив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

Дивися повний текст Україні не вдасться позичати гроші на зовнішніх ринках, щоб закрити дірку в бюджеті - експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83273
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 22:45

Це все попередня злочинна влада винна ...
spread
 
Повідомлень: 1178
З нами з: 21.11.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 44 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Сер 18 лип, 2018 09:26
78 3530
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лип, 2018 23:27
Sommer
В Україні проведуть пробний перепис населення
R2 » Сер 18 лип, 2018 18:49
1 83
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лип, 2018 19:21
LutsMan
В Україні запропонували змінити формулу розрахунку...
R2 » Сер 18 лип, 2018 11:56
6 221
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лип, 2018 14:21
Pegasmaster

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.