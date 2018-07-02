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Western Digital закриває в Малайзії завод з випуску...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 лип, 2018 06:57
Пропонуємо до обговорення:
Перше за 6 років пожвавлення ринку персональних комп'ютерів у другому кварталі цього року може вселити надію на повернення стійкого попиту на ПК, але всерйоз на це розраховувати не варто.
Дивися повний текст Western Digital закриває в Малайзії завод з випуску жорстких дисків
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R2
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Додано: Чет 19 лип, 2018 06:57
HDD уже застаріли, SSD останнім часом добряче здешевшали, і вони значно швидші, кращі зразки з інтерфейсом М2 мають швидкість читання 3200МБ/с проти ~ 100МБ/с у HDD.
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Taras Rudko
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Додано: Чет 19 лип, 2018 07:25
Перший дзвіночок...
в сучасних ноутах навіть ссд чи м2-3 не треба - чіпи розпаюють як в телефонах
так що таке от, малята
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greenozon
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Додано: Чет 19 лип, 2018 08:59
greenozon
Мабуть не неайкраща ідея для користувача - рано чи пізно обсягу пам'яті стане замало, а розширення навряд чи в бюджетних ноутах буде передбачено. В свій час володів Asus EEEPC 701, в якому було усього 4ГБ флеш пам'яті, власне розпаяної безпосередньо на платі
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Taras Rudko
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:04
масовий сегмент справді відмовляється від HDD - ми пропонуємо їх лише для ігрових і серверних систем як додатковий носій.... SSD на M.2 дійсно рулить - це вже основа будь якого офісного і навіть бюджетного ПК )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
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Tamagoch
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