Western Digital закриває в Малайзії завод з випуску...

Додано: Чет 19 лип, 2018 09:04

масовий сегмент справді відмовляється від HDD - ми пропонуємо їх лише для ігрових і серверних систем як додатковий носій.... SSD на M.2 дійсно рулить - це вже основа будь якого офісного і навіть бюджетного ПК )

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