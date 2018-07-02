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Western Digital закриває в
Малайзії завод з випуску...

Western Digital закриває в Малайзії завод з випуску...
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 06:57

Western Digital закриває в Малайзії завод з випуску...

Пропонуємо до обговорення:
Перше за 6 років пожвавлення ринку персональних комп'ютерів у другому кварталі цього року може вселити надію на повернення стійкого попиту на ПК, але всерйоз на це розраховувати не варто.

Дивися повний текст Western Digital закриває в Малайзії завод з випуску жорстких дисків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 06:57

HDD уже застаріли, SSD останнім часом добряче здешевшали, і вони значно швидші, кращі зразки з інтерфейсом М2 мають швидкість читання 3200МБ/с проти ~ 100МБ/с у HDD.
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 07:25

Перший дзвіночок...

в сучасних ноутах навіть ссд чи м2-3 не треба - чіпи розпаюють як в телефонах
так що таке от, малята
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:59

greenozon Мабуть не неайкраща ідея для користувача - рано чи пізно обсягу пам'яті стане замало, а розширення навряд чи в бюджетних ноутах буде передбачено. В свій час володів Asus EEEPC 701, в якому було усього 4ГБ флеш пам'яті, власне розпаяної безпосередньо на платі :(
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:04

масовий сегмент справді відмовляється від HDD - ми пропонуємо їх лише для ігрових і серверних систем як додатковий носій.... SSD на M.2 дійсно рулить - це вже основа будь якого офісного і навіть бюджетного ПК )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:15

Re: Western Digital закриває в Малайзії завод з випуску...

Цена ssd всё ещё неадекватная. 100 гб под систему, чтоб быстро работала. А фильмы, игры, фото хранить на ssd - безумно дорого. Переплата в 10-15 раз
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:18

safonovstanislav Це якщо ціну 1 ГБ на ssd рівняти з ціною 1ГБ на hdd. Динозаврів я не бачив, але харди 1.6ГБ по $100 пам'ятаю :D
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:23

  Tamagoch написав:масовий сегмент справді відмовляється від HDD - ми пропонуємо їх лише для ігрових і серверних систем як додатковий носій.... SSD на M.2 дійсно рулить - це вже основа будь якого офісного і навіть бюджетного ПК )

M.2 дійсно рулить - просто чудовe рішення запропонуйте 2-3 Тб для бюджетного ПК по ціні $ 70-110 ? https://hotline.ua/computer-zhestkie-di ... d120uzsva/
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:38

yama
1. Для роботи в 95% випадків 2-3ТБ не потрібно, особливо в корпоративному секторі. В нас в офісі десяток робочих місць і 120...256ГБ на них абсолютно достатньо, а для зберігання всякого мотлоху є мережне сховище

2. В моєму особистому ноуті стоїть ssd 256ГБ і мені його теж абсолютно достатньо. Так, я не граю в ігри.

Якщо вам потрібні такі об'єми і задовільняє швидкість - беріть hdd, альтернатива дуже дорога. Але суть в тому що часи хардів минають, як минули часи флопіків, CD, dvd, магнітооптики і накопичувачів на магнітних стрічках. Закриття заводу WD лише цьому підтвердження
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:58

  Taras Rudko написав: Але суть в тому що часи хардів минають, як минули часи флопіків, CD, dvd, магнітооптики і накопичувачів на магнітних стрічках. Закриття заводу WD лише цьому підтвердження

Понятное дело. HDD значительно более сложное устройство, чем просто пара микросхем памяти. Я помню время, когда везде писали про потолок размера для HDD в 1-1.5 терабайт, а сейчас в розетке уже по 12 терабайт устройства продают. Почему ssd такие дорогие, не понятно
safonovstanislav
 
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