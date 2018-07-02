Western Digital закриває в Малайзії завод з випуску...
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greenozon Мабуть не неайкраща ідея для користувача - рано чи пізно обсягу пам'яті стане замало, а розширення навряд чи в бюджетних ноутах буде передбачено. В свій час володів Asus EEEPC 701, в якому було усього 4ГБ флеш пам'яті, власне розпаяної безпосередньо на платі
масовий сегмент справді відмовляється від HDD - ми пропонуємо їх лише для ігрових і серверних систем як додатковий носій.... SSD на M.2 дійсно рулить - це вже основа будь якого офісного і навіть бюджетного ПК )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch написав:масовий сегмент справді відмовляється від HDD - ми пропонуємо їх лише для ігрових і серверних систем як додатковий носій.... SSD на M.2 дійсно рулить - це вже основа будь якого офісного і навіть бюджетного ПК )
yama 1. Для роботи в 95% випадків 2-3ТБ не потрібно, особливо в корпоративному секторі. В нас в офісі десяток робочих місць і 120...256ГБ на них абсолютно достатньо, а для зберігання всякого мотлоху є мережне сховище
2. В моєму особистому ноуті стоїть ssd 256ГБ і мені його теж абсолютно достатньо. Так, я не граю в ігри.
Якщо вам потрібні такі об'єми і задовільняє швидкість - беріть hdd, альтернатива дуже дорога. Але суть в тому що часи хардів минають, як минули часи флопіків, CD, dvd, магнітооптики і накопичувачів на магнітних стрічках. Закриття заводу WD лише цьому підтвердження
Taras Rudko написав: Але суть в тому що часи хардів минають, як минули часи флопіків, CD, dvd, магнітооптики і накопичувачів на магнітних стрічках. Закриття заводу WD лише цьому підтвердження
Понятное дело. HDD значительно более сложное устройство, чем просто пара микросхем памяти. Я помню время, когда везде писали про потолок размера для HDD в 1-1.5 терабайт, а сейчас в розетке уже по 12 терабайт устройства продают. Почему ssd такие дорогие, не понятно