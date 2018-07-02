Western Digital закриває в Малайзії завод з випуску...

У меня первый винчестер был на 50 мегабайт, что было нереально круто, т. к. ускорял загрузку доса просто нереально. А до этого программировал на zx spectrum 48k, а ещё раньше на бытовом компьютере электроника бк0010. Там дискеты был нереальный прорыв, т. к. с кассет игры грузились по 5 минут и не с первой попытки, а с дискет - моментально
PS. Так это сейчас каждый школьник может свою игрулю сделать почти не разбираясь в программировании . А тогда чистый ассемблер, процессор 3.5мгц и 16 килобайт памяти, причём видеопамять бралась из этой общей памяти