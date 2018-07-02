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Western Digital закриває в
Малайзії завод з випуску...

Western Digital закриває в Малайзії завод з випуску...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:05

  Taras Rudko написав:safonovstanislav Це якщо ціну 1 ГБ на ssd рівняти з ціною 1ГБ на hdd. Динозаврів я не бачив, але харди 1.6ГБ по $100 пам'ятаю :D

У меня первый винчестер был на 50 мегабайт, что было нереально круто, т. к. ускорял загрузку доса просто нереально. А до этого программировал на zx spectrum 48k, а ещё раньше на бытовом компьютере электроника бк0010. Там дискеты был нереальный прорыв, т. к. с кассет игры грузились по 5 минут и не с первой попытки, а с дискет - моментально

PS. Так это сейчас каждый школьник может свою игрулю сделать почти не разбираясь в программировании . А тогда чистый ассемблер, процессор 3.5мгц и 16 килобайт памяти, причём видеопамять бралась из этой общей памяти
safonovstanislav
 
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