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Western Digital закриває в
Малайзії завод з випуску...

Western Digital закриває в Малайзії завод з випуску...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:05

  Taras Rudko написав:safonovstanislav Це якщо ціну 1 ГБ на ssd рівняти з ціною 1ГБ на hdd. Динозаврів я не бачив, але харди 1.6ГБ по $100 пам'ятаю :D

У меня первый винчестер был на 50 мегабайт, что было нереально круто, т. к. ускорял загрузку доса просто нереально. А до этого программировал на zx spectrum 48k, а ещё раньше на бытовом компьютере электроника бк0010. Там дискеты был нереальный прорыв, т. к. с кассет игры грузились по 5 минут и не с первой попытки, а с дискет - моментально

PS. Так это сейчас каждый школьник может свою игрулю сделать почти не разбираясь в программировании . А тогда чистый ассемблер, процессор 3.5мгц и 16 килобайт памяти, причём видеопамять бралась из этой общей памяти
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:11

Re: Western Digital закриває в Малайзії завод з випуску...

  Taras Rudko написав:для зберігання всякого мотлоху є мережне сховище
...в котором установлены hdd, а не ssd.
Пока что, hdd более предпочтительны для хранения информаци, как системные - ssd.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 21:35

  PSL написав:
  Taras Rudko написав:для зберігання всякого мотлоху є мережне сховище
...в котором установлены hdd, а не ssd.
Пока что, hdd более предпочтительны для хранения информаци, как системные - ssd.

Современные HDD с герметичными FDB подшипниками служат значительно дольше SSD при правильном режиме экплуатации. SSD имеют отвратную привычку дохнуть без предупреждения и чёрта с два вы данные восстановите, если таблица трансляции контроллера запорется. В моём десктопе за последние 5 лет убилось два SSD и это были дорогие SLC модели. Инфу пришлось восстанавливать из резервных копий. Также убились две Барракуды ХТ, но они просто сильно матерились через СМАРТ, так что почти вся инфа была спасена. Скорость загрузки ОСи мне по фигу, так как комп работает круглосуточно.
phantom_systems
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