Створене Хмельницьке підприємство буде випускати високовольтну в'язку для електромобілів різних марок.
Дивися повний текст В Україні з'явиться ще один завод з виробництва електромобілів.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 07:19
В Україні з'явиться ще один завод з виробництва...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явиться ще один завод з виробництва електромобілів.
Додано: Чет 19 лип, 2018 07:19
Еще один завод ? да сколько можно ! Просто завалили страну автомобилями, производителями и счастливыми жителями.
Додано: Чет 19 лип, 2018 08:14
по производству связки для электромобилей
Додано: Чет 19 лип, 2018 08:40
Re: в связке
пять тысяч сотрудников! вяжут провода??
Додано: Чет 19 лип, 2018 08:43
Ура! Ще один завод з виробництва электроавтомобилей!
Звучит то как! А на деле 5-й год всего лишь громкие лозунги... Может будем кому то хоть провода вязать. Справедливости ради - всё же лучше чем вовсе ничего.
Востаннє редагувалось mister-svet в Чет 19 лип, 2018 08:46, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Чет 19 лип, 2018 08:46
Re: В Україні з'явиться ще один завод з виробництва...
Нехай відкривають, чим більше відкриється заводів тим швидше з/п виростуть до пристойного рівня
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