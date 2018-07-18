Створене Хмельницьке підприємство буде випускати високовольтну в'язку для електромобілів різних марок.
Дивися повний текст В Україні з'явиться ще один завод з виробництва електромобілів.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 07:19
В Україні з'явиться ще один завод з виробництва...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явиться ще один завод з виробництва електромобілів.
Додано: Чет 19 лип, 2018 07:19
Еще один завод ? да сколько можно ! Просто завалили страну автомобилями, производителями и счастливыми жителями.
Додано: Чет 19 лип, 2018 08:14
по производству связки для электромобилей
Додано: Чет 19 лип, 2018 08:40
Re: в связке
пять тысяч сотрудников! вяжут провода??
Додано: Чет 19 лип, 2018 08:46
Re: В Україні з'явиться ще один завод з виробництва...
Нехай відкривають, чим більше відкриється заводів тим швидше з/п виростуть до пристойного рівня
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:53
Taras Rudko
Аж 8000грн. Норму в перші 3 місяці виконати міг би хіба Електронік. Контроль і штрафи розписав мабуть бувший наглядач концтабору. Реально ця надвисока еуропейська ЗП - 200 зелених на руки. При тому режимі максимум рік - і на вулицю як відпрацьоване сміття.
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:01
Страна должна знать своих героев...
101 завод. За прошлые 100 гарант уже отчитывался.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42918 ... -prezydent
Black Jack - White Business
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:26
Re: В Україні з'явиться ще один завод з виробництва...
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