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В Україні з'явиться ще
один завод з виробництва...

В Україні з'явиться ще один завод з виробництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 07:19

В Україні з'явиться ще один завод з виробництва...

Пропонуємо до обговорення:
Створене Хмельницьке підприємство буде випускати високовольтну в'язку для електромобілів різних марок.

Дивися повний текст В Україні з'явиться ще один завод з виробництва електромобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 07:19

Еще один завод ? да сколько можно ! Просто завалили страну автомобилями, производителями и счастливыми жителями.
Ukrnalogi
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:14

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Створене Хмельницьке підприємство буде випускати високовольтну в'язку для електромобілів різних марок.

Дивися повний текст В Україні з'явиться ще один завод з виробництва електромобілів.

по производству связки для электромобилей
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:40

Re: в связке

пять тысяч сотрудников! вяжут провода??
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:40

провода выпускают..... Зато как гордо статья звучит
vor12
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:46

Re: В Україні з'явиться ще один завод з виробництва...

Нехай відкривають, чим більше відкриється заводів тим швидше з/п виростуть до пристойного рівня
Taras Rudko
 
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Да сколько можно?
Уже и так этих заводов больше, чем в Китае!
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:53

Taras Rudko
Аж 8000грн. Норму в перші 3 місяці виконати міг би хіба Електронік. Контроль і штрафи розписав мабуть бувший наглядач концтабору. Реально ця надвисока еуропейська ЗП - 200 зелених на руки. При тому режимі максимум рік - і на вулицю як відпрацьоване сміття.
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:01

Страна должна знать своих героев...

101 завод. За прошлые 100 гарант уже отчитывался.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42918 ... -prezydent
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:26

Re: В Україні з'явиться ще один завод з виробництва...

  Taras Rudko написав:Нехай відкривають, чим більше відкриється заводів тим швидше з/п виростуть до пристойного рівня

Так они и открывают здесь завод только потому, что украинцам можно платить непристойную зарплату. Если придётся поднимать до пристойного уровня – сразу закроют :)
fokus
 
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