В Україні з'явиться ще один завод з виробництва...

Додано: Чет 19 лип, 2018 12:53

Taras Rudko

Аж 8000грн. Норму в перші 3 місяці виконати міг би хіба Електронік. Контроль і штрафи розписав мабуть бувший наглядач концтабору. Реально ця надвисока еуропейська ЗП - 200 зелених на руки. При тому режимі максимум рік - і на вулицю як відпрацьоване сміття.

Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки