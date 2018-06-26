В Україні з'явиться ще один завод з виробництва...

Пристойного - це якого? 1000$? Коли настануть такі часи щоб в Тернополі/Хмельницькому зарплати роботяг піднялись до 1000$? Я думаю - ой як не скоро.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 13:41
Пристойного - це якого? 1000$? Коли настануть такі часи щоб в Тернополі/Хмельницькому зарплати роботяг піднялись до 1000$? Я думаю - ой як не скоро.
Додано: Чет 19 лип, 2018 20:01
Недолго ждать осталось. Зарплаты у нормально работающих грузчиков, швей. торговых агентов и так далее в этих городах уже подобрались к цифре 10-15 и всё в конверте. А у буржуев 8 и белая без субсидии. Хи хи два раза этим заводам. Фуджикура в Немирове до сих пор кашляет, а под Львовом и бесплатное питание и проживание даёт. А толку ноль. Наших умельцев мясистой сиськой просто так не заманишь.
Додано: Чет 19 лип, 2018 20:03
Не соромно брехати так про норму та на вулицю?
Додано: Чет 19 лип, 2018 20:08
Вся смена там на ногах и одна и та же тупая операция каждый день.
Додано: Чет 19 лип, 2018 20:43
Это наверное под этот заводик упростили трудоустройство иностранцев?. Теперь в Хмельницком появится китайская диаспора как вьетнамская в Харькове и Одессе.
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