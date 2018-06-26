RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні з'явиться ще
один завод з виробництва...

В Україні з'явиться ще один завод з виробництва...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:41

  fokus написав:
  Taras Rudko написав:Нехай відкривають, чим більше відкриється заводів тим швидше з/п виростуть до пристойного рівня

Так они и открывают здесь завод только потому, что украинцам можно платить непристойную зарплату. Если придётся поднимать до пристойного уровня – сразу закроют :)

Пристойного - це якого? 1000$? Коли настануть такі часи щоб в Тернополі/Хмельницькому зарплати роботяг піднялись до 1000$? Я думаю - ой як не скоро.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1038
З нами з: 11.11.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:01

  andrijk777 написав:
  fokus написав:
  Taras Rudko написав:Нехай відкривають, чим більше відкриється заводів тим швидше з/п виростуть до пристойного рівня

Так они и открывают здесь завод только потому, что украинцам можно платить непристойную зарплату. Если придётся поднимать до пристойного уровня – сразу закроют :)

Пристойного - це якого? 1000$? Коли настануть такі часи щоб в Тернополі/Хмельницькому зарплати роботяг піднялись до 1000$? Я думаю - ой як не скоро.


Недолго ждать осталось. :D Зарплаты у нормально работающих грузчиков, швей. торговых агентов и так далее в этих городах уже подобрались к цифре 10-15 и всё в конверте. А у буржуев 8 и белая без субсидии. Хи хи два раза этим заводам. Фуджикура в Немирове до сих пор кашляет, а под Львовом и бесплатное питание и проживание даёт. А толку ноль. Наших умельцев мясистой сиськой просто так не заманишь. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5955
З нами з: 30.11.12
Подякував: 92 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:03

  kmg написав:Taras Rudko
Аж 8000грн. Норму в перші 3 місяці виконати міг би хіба Електронік. Контроль і штрафи розписав мабуть бувший наглядач концтабору. Реально ця надвисока еуропейська ЗП - 200 зелених на руки. При тому режимі максимум рік - і на вулицю як відпрацьоване сміття.

Не соромно брехати так про норму та на вулицю?
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 712
З нами з: 27.08.15
Подякував: 327 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:08

  locustsucol написав:
  kmg написав:Taras Rudko
Аж 8000грн. Норму в перші 3 місяці виконати міг би хіба Електронік. Контроль і штрафи розписав мабуть бувший наглядач концтабору. Реально ця надвисока еуропейська ЗП - 200 зелених на руки. При тому режимі максимум рік - і на вулицю як відпрацьоване сміття.

Не соромно брехати так про норму та на вулицю?


Вся смена там на ногах и одна и та же тупая операция каждый день.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5955
З нами з: 30.11.12
Подякував: 92 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:43

Это наверное под этот заводик упростили трудоустройство иностранцев?. Теперь в Хмельницком появится китайская диаспора как вьетнамская в Харькове и Одессе. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5955
З нами з: 30.11.12
Подякував: 92 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems і 46 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -... 1 ... 7, 8, 9
R2 » Сер 18 лип, 2018 09:26
87 5273
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лип, 2018 21:00
warlamp
Western Digital закриває в Малайзії завод з випуску... 1, 2
R2 » Чет 19 лип, 2018 06:57
11 447
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лип, 2018 17:11
PSL
За рік інвестори побудували в Україні понад 100 заводів...
R2 » Вів 26 чер, 2018 15:15
8 1115
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лип, 2018 15:18
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2290)
19.07.2018 22:10
Monobank (7988)
19.07.2018 21:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.