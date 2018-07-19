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В Україні з'явиться ще
один завод з виробництва...

В Україні з'явиться ще один завод з виробництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:41

  fokus написав:
  Taras Rudko написав:Нехай відкривають, чим більше відкриється заводів тим швидше з/п виростуть до пристойного рівня

Так они и открывают здесь завод только потому, что украинцам можно платить непристойную зарплату. Если придётся поднимать до пристойного уровня – сразу закроют :)

Пристойного - це якого? 1000$? Коли настануть такі часи щоб в Тернополі/Хмельницькому зарплати роботяг піднялись до 1000$? Я думаю - ой як не скоро.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:01

  andrijk777 написав:
  fokus написав:
  Taras Rudko написав:Нехай відкривають, чим більше відкриється заводів тим швидше з/п виростуть до пристойного рівня

Так они и открывают здесь завод только потому, что украинцам можно платить непристойную зарплату. Если придётся поднимать до пристойного уровня – сразу закроют :)

Пристойного - це якого? 1000$? Коли настануть такі часи щоб в Тернополі/Хмельницькому зарплати роботяг піднялись до 1000$? Я думаю - ой як не скоро.


Недолго ждать осталось. :D Зарплаты у нормально работающих грузчиков, швей. торговых агентов и так далее в этих городах уже подобрались к цифре 10-15 и всё в конверте. А у буржуев 8 и белая без субсидии. Хи хи два раза этим заводам. Фуджикура в Немирове до сих пор кашляет, а под Львовом и бесплатное питание и проживание даёт. А толку ноль. Наших умельцев мясистой сиськой просто так не заманишь. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:03

  kmg написав:Taras Rudko
Аж 8000грн. Норму в перші 3 місяці виконати міг би хіба Електронік. Контроль і штрафи розписав мабуть бувший наглядач концтабору. Реально ця надвисока еуропейська ЗП - 200 зелених на руки. При тому режимі максимум рік - і на вулицю як відпрацьоване сміття.

Не соромно брехати так про норму та на вулицю?
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:08

  locustsucol написав:
  kmg написав:Taras Rudko
Аж 8000грн. Норму в перші 3 місяці виконати міг би хіба Електронік. Контроль і штрафи розписав мабуть бувший наглядач концтабору. Реально ця надвисока еуропейська ЗП - 200 зелених на руки. При тому режимі максимум рік - і на вулицю як відпрацьоване сміття.

Не соромно брехати так про норму та на вулицю?


Вся смена там на ногах и одна и та же тупая операция каждый день.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:43

Это наверное под этот заводик упростили трудоустройство иностранцев?. Теперь в Хмельницком появится китайская диаспора как вьетнамская в Харькове и Одессе. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 21:41

  Taras Rudko написав:Нехай відкривають, чим більше відкриється заводів тим швидше з/п виростуть до пристойного рівня

Заводы открывают не для того, чтоб платить высокую з/п, а как бы наоборот. Да и не заводы это, а низкотехнологичное производство с минимумом автоматизации и максимумом ручного труда. Европейский Китай начала 1990-х.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 06:45

Re: В Україні з'явиться ще один завод з виробництва...

Опять вой и зрада зрадная. Открывают- плохо, закрывают- плохо.У людей натура такая- ныть всегда и везде.

По факту- отличная новость. Рабочие места, инвестиции в страну, конкуренция,налоги в казну, рост доли продуктов с добавочной стоимостью и т.д. и т.п.

Минусов- ноль.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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и при чём тут электромобили?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:59

  Оранжевый-хит сезона написав:и при чём тут электромобили?

Если провода - то только электромобили. :mrgreen:
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ruvex
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