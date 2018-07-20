Пристойного - це якого? 1000$? Коли настануть такі часи щоб в Тернополі/Хмельницькому зарплати роботяг піднялись до 1000$? Я думаю - ой як не скоро.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 13:41
Пристойного - це якого? 1000$? Коли настануть такі часи щоб в Тернополі/Хмельницькому зарплати роботяг піднялись до 1000$? Я думаю - ой як не скоро.
Додано: Чет 19 лип, 2018 20:01
Недолго ждать осталось. Зарплаты у нормально работающих грузчиков, швей. торговых агентов и так далее в этих городах уже подобрались к цифре 10-15 и всё в конверте. А у буржуев 8 и белая без субсидии. Хи хи два раза этим заводам. Фуджикура в Немирове до сих пор кашляет, а под Львовом и бесплатное питание и проживание даёт. А толку ноль. Наших умельцев мясистой сиськой просто так не заманишь.
Додано: Чет 19 лип, 2018 20:03
Не соромно брехати так про норму та на вулицю?
Додано: Чет 19 лип, 2018 20:08
Вся смена там на ногах и одна и та же тупая операция каждый день.
Додано: Чет 19 лип, 2018 20:43
Это наверное под этот заводик упростили трудоустройство иностранцев?. Теперь в Хмельницком появится китайская диаспора как вьетнамская в Харькове и Одессе.
Додано: Чет 19 лип, 2018 21:41
Заводы открывают не для того, чтоб платить высокую з/п, а как бы наоборот. Да и не заводы это, а низкотехнологичное производство с минимумом автоматизации и максимумом ручного труда. Европейский Китай начала 1990-х.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 06:45
Re: В Україні з'явиться ще один завод з виробництва...
Опять вой и зрада зрадная. Открывают- плохо, закрывают- плохо.У людей натура такая- ныть всегда и везде.
По факту- отличная новость. Рабочие места, инвестиции в страну, конкуренция,налоги в казну, рост доли продуктов с добавочной стоимостью и т.д. и т.п.
Минусов- ноль.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:59
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:45
С кем хоть конкуренция то? В Китае зарплаты уже выше поэтому к обездоленным и текут инвестиции.
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