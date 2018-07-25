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В Україні з'явиться ще
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В Україні з'явиться ще один завод з виробництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 05:08

  Ratatui написав:
  SMOKE написав:Опять вой и зрада зрадная. Открывают- плохо, закрывают- плохо.У людей натура такая- ныть всегда и везде.

По факту- отличная новость. Рабочие места, инвестиции в страну, конкуренция,налоги в казну, рост доли продуктов с добавочной стоимостью и т.д. и т.п.

Минусов- ноль.


С кем хоть конкуренция то? В Китае зарплаты уже выше поэтому к обездоленным и текут инвестиции.

Слухи про Китай сильно преувеличены. Там люди в большинстве своем нищие, в отличии от нас. И Китай тоже начинал с чего-то.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 06:20

подумал сейчас

1)за 70 лет социализма (1917-1987) построено много электростанций по всему союзу (тепло, гидро, атомных), много заводов по всему союзу (краз,заз,ваз,маз,белаз,раф,камаз,газ,уаз,зил, еще какие автобусные заводы которые и не перечислишь да и не вспомнишь.)

2)за 30 лет после перестройки (1987-2018) почти половина срока социализма, что то ничего на ум не приходит что доброго то сделали? Какой завод или электростанцию построили?
Yura_Gag
 
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