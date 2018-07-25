В Україні з'явиться ще один завод з виробництва...

Ratatui написав:
С кем хоть конкуренция то? В Китае зарплаты уже выше поэтому к обездоленным и текут инвестиции.
Слухи про Китай сильно преувеличены. Там люди в большинстве своем нищие, в отличии от нас. И Китай тоже начинал с чего-то.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 05:08
Слухи про Китай сильно преувеличены. Там люди в большинстве своем нищие, в отличии от нас. И Китай тоже начинал с чего-то.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Чет 26 лип, 2018 06:20
подумал сейчас
1)за 70 лет социализма (1917-1987) построено много электростанций по всему союзу (тепло, гидро, атомных), много заводов по всему союзу (краз,заз,ваз,маз,белаз,раф,камаз,газ,уаз,зил, еще какие автобусные заводы которые и не перечислишь да и не вспомнишь.)
2)за 30 лет после перестройки (1987-2018) почти половина срока социализма, что то ничего на ум не приходит что доброго то сделали? Какой завод или электростанцию построили?
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