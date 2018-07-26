В Україні з'явиться ще один завод з виробництва...
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1)за 70 лет социализма (1917-1987) построено много электростанций по всему союзу (тепло, гидро, атомных), много заводов по всему союзу (краз,заз,ваз,маз,белаз,раф,камаз,газ,уаз,зил, еще какие автобусные заводы которые и не перечислишь да и не вспомнишь.)
2)за 30 лет после перестройки (1987-2018) почти половина срока социализма, что то ничего на ум не приходит что доброго то сделали? Какой завод или электростанцию построили?
Дабы сильно не вдаваться в дискуссию просто погуглите сколько стоит недвига например в Шанхае. Киев будет со своими ценами просто выходной. А сельские жители думаю одинаково бедные и приблизительно равны,что в Китае, что в Украине. Одна разница в том, что в Китае во многих местах научились снимать по 2-3 урожая в год, у нас до этого далеко сами понимаете. А такие конторы как Фуджикура и прочие не зря сюда полезли, за аналогичную работу в Китае им раза в два надо платить больше чем у нас.
1)за 70 лет социализма (1917-1987) построено много электростанций по всему союзу (тепло, гидро, атомных), много заводов по всему союзу (краз,заз,ваз,маз,белаз,раф,камаз,газ,уаз,зил, еще какие автобусные заводы которые и не перечислишь да и не вспомнишь.)
2)за 30 лет после перестройки (1987-2018) почти половина срока социализма, что то ничего на ум не приходит что доброго то сделали? Какой завод или электростанцию построили?
Всё прихватизировали включая и фабрику Карла Маркса.
1)за 70 лет социализма (1917-1987) построено много электростанций по всему союзу (тепло, гидро, атомных), много заводов по всему союзу (краз,заз,ваз,маз,белаз,раф,камаз,газ,уаз,зил, еще какие автобусные заводы которые и не перечислишь да и не вспомнишь.)
2)за 30 лет после перестройки (1987-2018) почти половина срока социализма, что то ничего на ум не приходит что доброго то сделали? Какой завод или электростанцию построили?
Ось пожили б ви в 17-50 роках тоді не писали би таку фігню. Померли би ваші діти від голоду в 33, ви б побудовані тоді заводи сьогодні не рахували.
1)за 70 лет социализма (1917-1987) построено много электростанций по всему союзу (тепло, гидро, атомных), много заводов по всему союзу (краз,заз,ваз,маз,белаз,раф,камаз,газ,уаз,зил, еще какие автобусные заводы которые и не перечислишь да и не вспомнишь.)
2)за 30 лет после перестройки (1987-2018) почти половина срока социализма, что то ничего на ум не приходит что доброго то сделали? Какой завод или электростанцию построили?
Ось пожили б ви в 17-50 роках тоді не писали би таку фігню. Померли би ваші діти від голоду в 33, ви б побудовані тоді заводи сьогодні не рахували.
Давайте жить каждый в свою эпоху.Всевозможные отмазки и поводы всегда найти можно.