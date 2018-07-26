В Україні з'явиться ще один завод з виробництва...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 05:08

  Ratatui написав:
  SMOKE написав:Опять вой и зрада зрадная. Открывают- плохо, закрывают- плохо.У людей натура такая- ныть всегда и везде.

По факту- отличная новость. Рабочие места, инвестиции в страну, конкуренция,налоги в казну, рост доли продуктов с добавочной стоимостью и т.д. и т.п.

Минусов- ноль.


С кем хоть конкуренция то? В Китае зарплаты уже выше поэтому к обездоленным и текут инвестиции.

Слухи про Китай сильно преувеличены. Там люди в большинстве своем нищие, в отличии от нас. И Китай тоже начинал с чего-то.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 06:20

подумал сейчас

1)за 70 лет социализма (1917-1987) построено много электростанций по всему союзу (тепло, гидро, атомных), много заводов по всему союзу (краз,заз,ваз,маз,белаз,раф,камаз,газ,уаз,зил, еще какие автобусные заводы которые и не перечислишь да и не вспомнишь.)

2)за 30 лет после перестройки (1987-2018) почти половина срока социализма, что то ничего на ум не приходит что доброго то сделали? Какой завод или электростанцию построили?
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 07:19

SMOKE

Дабы сильно не вдаваться в дискуссию просто погуглите сколько стоит недвига например в Шанхае. Киев будет со своими ценами просто выходной. А сельские жители думаю одинаково бедные и приблизительно равны,что в Китае, что в Украине. Одна разница в том, что в Китае во многих местах научились снимать по 2-3 урожая в год, у нас до этого далеко сами понимаете. А такие конторы как Фуджикура и прочие не зря сюда полезли, за аналогичную работу в Китае им раза в два надо платить больше чем у нас.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 07:20

  Yura_Gag написав:подумал сейчас

1)за 70 лет социализма (1917-1987) построено много электростанций по всему союзу (тепло, гидро, атомных), много заводов по всему союзу (краз,заз,ваз,маз,белаз,раф,камаз,газ,уаз,зил, еще какие автобусные заводы которые и не перечислишь да и не вспомнишь.)

2)за 30 лет после перестройки (1987-2018) почти половина срока социализма, что то ничего на ум не приходит что доброго то сделали? Какой завод или электростанцию построили?


Всё прихватизировали включая и фабрику Карла Маркса. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 20:13

  Yura_Gag написав:подумал сейчас

1)за 70 лет социализма (1917-1987) построено много электростанций по всему союзу (тепло, гидро, атомных), много заводов по всему союзу (краз,заз,ваз,маз,белаз,раф,камаз,газ,уаз,зил, еще какие автобусные заводы которые и не перечислишь да и не вспомнишь.)

2)за 30 лет после перестройки (1987-2018) почти половина срока социализма, что то ничего на ум не приходит что доброго то сделали? Какой завод или электростанцию построили?

Ось пожили б ви в 17-50 роках тоді не писали би таку фігню. Померли би ваші діти від голоду в 33, ви б побудовані тоді заводи сьогодні не рахували.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 20:58

  andrijk777 написав:
  Yura_Gag написав:подумал сейчас

1)за 70 лет социализма (1917-1987) построено много электростанций по всему союзу (тепло, гидро, атомных), много заводов по всему союзу (краз,заз,ваз,маз,белаз,раф,камаз,газ,уаз,зил, еще какие автобусные заводы которые и не перечислишь да и не вспомнишь.)

2)за 30 лет после перестройки (1987-2018) почти половина срока социализма, что то ничего на ум не приходит что доброго то сделали? Какой завод или электростанцию построили?

Ось пожили б ви в 17-50 роках тоді не писали би таку фігню. Померли би ваші діти від голоду в 33, ви б побудовані тоді заводи сьогодні не рахували.


Давайте жить каждый в свою эпоху.Всевозможные отмазки и поводы всегда найти можно.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 22:41

  Ratatui написав:Давайте жить каждый в свою эпоху.Всевозможные отмазки и поводы всегда найти можно.

Так людина порівнює 2 епохи! Построєні заводи це круто, коли вони постоєні на крові чужих людей. Але коли тебе заставлять пахати на тих заводах за хліб по 12 годин, інакше помреш з голоду - тоді відношення до тих заводів докорінно поміняється.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 23:48

  Ratatui написав:Это наверное под этот заводик упростили трудоустройство иностранцев?. Теперь в Хмельницком появится китайская диаспора как вьетнамская в Харькове и Одессе. :mrgreen:

Скорее африканская, в Италиях, Германиях их уже селить негде, вот и будет им тут работа, как только МВФ пожелает. Нелегалам из Азии, которые через Рашу в Европу пробираются, а наши пограничники их тормозят. Обратно в Рашу их почему-то отправлять нельзя, Украина их давно пригревает, так что работать будет кому на такой не очень интеллектуальной работе.
1007qwert
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