В Україні з'явиться ще один завод з виробництва...

Додано: Чет 26 лип, 2018 07:19

SMOKE



Дабы сильно не вдаваться в дискуссию просто погуглите сколько стоит недвига например в Шанхае. Киев будет со своими ценами просто выходной. А сельские жители думаю одинаково бедные и приблизительно равны,что в Китае, что в Украине. Одна разница в том, что в Китае во многих местах научились снимать по 2-3 урожая в год, у нас до этого далеко сами понимаете. А такие конторы как Фуджикура и прочие не зря сюда полезли, за аналогичную работу в Китае им раза в два надо платить больше чем у нас.