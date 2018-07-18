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Аптечні продажі в
Україні зросли на 36%

Аптечні продажі в Україні зросли на 36%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:30

Аптечні продажі в Україні зросли на 36%

Пропонуємо до обговорення:
Продажі в грошовому вираженні зросли на 36% порівняно з аналогічним періодом 2017 року і склали 43,011 млрд грн.

Дивися повний текст Аптечні продажі в Україні зросли на 36%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:30

А прибыль и уплаченный налог на прибыль как изменились? Самые важные цифры и написали.
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:39

Наверное, единственный случай, когда увеличение продаж не приводит к радости, ибо получается, стали больше болеть плюс лекарства стали дороже.
freeze
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