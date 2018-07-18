Продажі в грошовому вираженні зросли на 36% порівняно з аналогічним періодом 2017 року і склали 43,011 млрд грн.
Дивися повний текст Аптечні продажі в Україні зросли на 36%.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 08:30
Аптечні продажі в Україні зросли на 36%
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Дивися повний текст Аптечні продажі в Україні зросли на 36%.
Додано: Чет 19 лип, 2018 08:30
А прибыль и уплаченный налог на прибыль как изменились? Самые важные цифры и написали.
Додано: Чет 19 лип, 2018 08:39
Наверное, единственный случай, когда увеличение продаж не приводит к радости, ибо получается, стали больше болеть плюс лекарства стали дороже.
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