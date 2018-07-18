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Кабмін схвалив стратегію
розвитку України, яка...

Кабмін схвалив стратегію розвитку України, яка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:38

Кабмін схвалив стратегію розвитку України, яка...

Пропонуємо до обговорення:
Стратегія буде спрямована в Секретаріат Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату для ухвалення її на міжнародному рівні.

Дивися повний текст Кабмін схвалив стратегію розвитку України, яка передбачає скорочення викидів парникових газів.
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