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Кабмін схвалив стратегію розвитку України, яка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 лип, 2018 08:38
Пропонуємо до обговорення:
Стратегія буде спрямована в Секретаріат Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату для ухвалення її на міжнародному рівні.
Дивися повний текст Кабмін схвалив стратегію розвитку України, яка передбачає скорочення викидів парникових газів
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Додано: Чет 19 лип, 2018 08:38
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