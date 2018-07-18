На думку представників Мінекономіки, дане рішення дозволить медичним закладам спростити процес закупівель та унеможливить корупцію.
Дивися повний текст З наступного року ліки в Україні закуповуватимуть через Prozorro.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 08:41
З наступного року ліки в Україні закуповуватимуть через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З наступного року ліки в Україні закуповуватимуть через Prozorro.
Додано: Чет 19 лип, 2018 08:58
"закупая их по прямым договорам по завышенным ценам" - с кем по прямым договора?
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