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З наступного року ліки в Україні
закуповуватимуть через...

З наступного року ліки в Україні закуповуватимуть через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:41

З наступного року ліки в Україні закуповуватимуть через...

Пропонуємо до обговорення:
На думку представників Мінекономіки, дане рішення дозволить медичним закладам спростити процес закупівель та унеможливить корупцію.

Дивися повний текст З наступного року ліки в Україні закуповуватимуть через Prozorro.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:58

"закупая их по прямым договорам по завышенным ценам" - с кем по прямым договора?
sal
 
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