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В Україні визначили, які компанії заплатили найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 лип, 2018 09:03
Пропонуємо до обговорення:
В Україні найбільші компанії заплатили за перше півріччя 2018 року 197,6 млрд гривень податків.
Дивися повний текст В Україні визначили, які компанії заплатили найбільше податків (інфографіка)
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:04
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