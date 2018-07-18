В Україні найбільші компанії заплатили за перше півріччя 2018 року 197,6 млрд гривень податків.
Дивися повний текст В Україні визначили, які компанії заплатили найбільше податків (інфографіка).
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:03
В Україні визначили, які компанії заплатили найбільше...
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Дивися повний текст В Україні визначили, які компанії заплатили найбільше податків (інфографіка).
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:38
респект курильщикам, за это даже замечания делать не буду теперь. Курите побольше и почаще, и помирайте желательно до пенсии
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:55
Газ и бенз дорожает! все остальное падает. Все как обычно, где государство там - Ж...ПА!
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