За рік лотерея американського штату Південна Кароліна заробила рекордні 435 млн доларів.
Дивися повний текст США фінансує освіту дітей за рахунок лотерей.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:07
США фінансує освіту дітей за рахунок лотерей
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США фінансує освіту дітей за рахунок лотерей.
Додано: Чет 19 лип, 2018 09:43
Re: США фінансує освіту дітей за рахунок лотерей
а у нас лотереи финансируют ментов, тоже социальненько
главное оружие рашистов - ложь
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