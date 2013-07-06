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США фінансує освіту
дітей за рахунок лотерей

США фінансує освіту дітей за рахунок лотерей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:07

США фінансує освіту дітей за рахунок лотерей

Пропонуємо до обговорення:
За рік лотерея американського штату Південна Кароліна заробила рекордні 435 млн доларів.

Дивися повний текст США фінансує освіту дітей за рахунок лотерей.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:07

А у нас все наоборот))
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:43

Re: США фінансує освіту дітей за рахунок лотерей

а у нас лотереи финансируют ментов, тоже социальненько
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:16

Менты крышуют.... а не образованию помогают.
anton_gms
 
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