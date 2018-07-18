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Через закон про єврономери
бюджет щорічно втрачатиме 2...

Через закон про єврономери бюджет щорічно втрачатиме 2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:23

Через закон про єврономери бюджет щорічно втрачатиме 2...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у висновку Кабміну до проекту закону № 8487.

Дивися повний текст Через закон про єврономери бюджет щорічно втрачатиме 2 мільярди - Кабмін.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:23

Что за бред, как бюджет что то будет терять, если на данный момент, от еврономеров в него ни копейки не поступает. Бюджет наоборот выиграет, если граждане начнут растаможивать авто и ставить на украинский учет.
Rick
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:38

..ну не при***?!...а сейчас бюджет в выиграше (?!!) от того, что куча "евроблях" колесят по дорогам...??!!.. нет, они отнюдь не идиоты - они спохватились, что из-под ног уплывает очередная "схема", по которой "карманные" юр.лица с литовской юрисдикцией перетанут давать ежедневно левый кеш немерянный!!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:39

"Вместе с тем, отмечают чиновники, введение предложенных ставок акцизного налога, в частности на применяемые легковые авто старше 10 лет, может стать существенным препятствием для наращивания объема производства отечественных легковых транспортных средств."- то что у нас производится назвать " транспортными средствами" можно с ооочень большой натяжкой. А то что с дорог исчезнут много 30-40-ка летних Вазов, Газов и прочих тазов это факт и большой позитив в плане экологии и безопасности дорожного движения.
karer33
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:58

С принятием закона для евро_лях_ров также будут снижены акцизы для новых авто. И снижение очень значительно особенно для авто с большим объёмом двигателя.
На авто с объёмом 3.5 - 5 литров. Снижение на 7-10 тис. евро!
За хлам заплатят по полной, а на новые авто премиум класса значительная "экономия".
nyv
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:02

Re: Через закон про єврономери бюджет щорічно втрачатиме 2..

Нужна поправка...в заголовке слово бюджет заменить на "карман".
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:33

<<Вместе с тем, отмечают чиновники, введение предложенных ставок акцизного налога, в частности на применяемые легковые авто старше 10 лет, может стать существенным препятствием для наращивания объема производства отечественных легковых транспортных средств.

Читай между строк - кэрманычей давит жаба, что украинцы перестанут покупать ЗАЗовские вёдра по цене приличной европейской иномарки.
winstrolstanozolon
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:50

Как можно потерять то, чего нет?
Rainbow
 
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