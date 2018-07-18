Про це йдеться у висновку Кабміну до проекту закону № 8487.
Дивися повний текст Через закон про єврономери бюджет щорічно втрачатиме 2 мільярди - Кабмін.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:23
Через закон про єврономери бюджет щорічно втрачатиме 2...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через закон про єврономери бюджет щорічно втрачатиме 2 мільярди - Кабмін.
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:23
Что за бред, как бюджет что то будет терять, если на данный момент, от еврономеров в него ни копейки не поступает. Бюджет наоборот выиграет, если граждане начнут растаможивать авто и ставить на украинский учет.
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:38
..ну не при***?!...а сейчас бюджет в выиграше (?!!) от того, что куча "евроблях" колесят по дорогам...??!!.. нет, они отнюдь не идиоты - они спохватились, что из-под ног уплывает очередная "схема", по которой "карманные" юр.лица с литовской юрисдикцией перетанут давать ежедневно левый кеш немерянный!!...
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:39
"Вместе с тем, отмечают чиновники, введение предложенных ставок акцизного налога, в частности на применяемые легковые авто старше 10 лет, может стать существенным препятствием для наращивания объема производства отечественных легковых транспортных средств."- то что у нас производится назвать " транспортными средствами" можно с ооочень большой натяжкой. А то что с дорог исчезнут много 30-40-ка летних Вазов, Газов и прочих тазов это факт и большой позитив в плане экологии и безопасности дорожного движения.
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:58
С принятием закона для евро_лях_ров также будут снижены акцизы для новых авто. И снижение очень значительно особенно для авто с большим объёмом двигателя.
На авто с объёмом 3.5 - 5 литров. Снижение на 7-10 тис. евро!
За хлам заплатят по полной, а на новые авто премиум класса значительная "экономия".
Додано: Чет 19 лип, 2018 11:02
Re: Через закон про єврономери бюджет щорічно втрачатиме 2..
Нужна поправка...в заголовке слово бюджет заменить на "карман".
Black Jack - White Business
Додано: Чет 19 лип, 2018 11:33
<<Вместе с тем, отмечают чиновники, введение предложенных ставок акцизного налога, в частности на применяемые легковые авто старше 10 лет, может стать существенным препятствием для наращивания объема производства отечественных легковых транспортных средств.
Читай между строк - кэрманычей давит жаба, что украинцы перестанут покупать ЗАЗовские вёдра по цене приличной европейской иномарки.
|