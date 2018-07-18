Через закон про єврономери бюджет щорічно втрачатиме 2...

Интересно, сколько Эврокар забашлял за этот абзац законопроекта - "1) в абзаці п'ятому пункту 215.1 слова ", кузови до них" виключити;" ???
Теперь можно ожидать, что Шкоды украинской сборки подешевеют на стоимость растаможки кузова ? :)
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Додано: Чет 19 лип, 2018 19:33
Интересно, сколько Эврокар забашлял за этот абзац законопроекта - "1) в абзаці п'ятому пункту 215.1 слова ", кузови до них" виключити;" ???
Теперь можно ожидать, что Шкоды украинской сборки подешевеют на стоимость растаможки кузова ? :)
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