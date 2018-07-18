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Через закон про єврономери
бюджет щорічно втрачатиме 2...

Через закон про єврономери бюджет щорічно втрачатиме 2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 19:33

Интересно, сколько Эврокар забашлял за этот абзац законопроекта - "1) в абзаці п'ятому пункту 215.1 слова ", кузови до них" виключити;" ???

Теперь можно ожидать, что Шкоды украинской сборки подешевеют на стоимость растаможки кузова ? :)
LutsMan
 
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