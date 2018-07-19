Интересно, сколько Эврокар забашлял за этот абзац законопроекта - "1) в абзаці п'ятому пункту 215.1 слова ", кузови до них" виключити;" ???
Теперь можно ожидать, что Шкоды украинской сборки подешевеют на стоимость растаможки кузова ? :)
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Додано: Чет 19 лип, 2018 19:33
Интересно, сколько Эврокар забашлял за этот абзац законопроекта - "1) в абзаці п'ятому пункту 215.1 слова ", кузови до них" виключити;" ???
Теперь можно ожидать, что Шкоды украинской сборки подешевеют на стоимость растаможки кузова ? :)
Додано: П'ят 20 лип, 2018 01:14
Re: Через закон про єврономери бюджет щорічно втрачатиме 2..
Это как, - человек покупает в магазине тапки за 100$, а другой, у кого мало денег, покупает за 100 грн, и продавец просит за кулёчек ещё 100 грн., говорит : хотите кулёк за гривну, покупайте тапки за 100$, а если денег больше нету, иди босый. Похожая ситуация с б/у авто.
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