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Через закон про єврономери
бюджет щорічно втрачатиме 2...

Через закон про єврономери бюджет щорічно втрачатиме 2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 19:33

Интересно, сколько Эврокар забашлял за этот абзац законопроекта - "1) в абзаці п'ятому пункту 215.1 слова ", кузови до них" виключити;" ???

Теперь можно ожидать, что Шкоды украинской сборки подешевеют на стоимость растаможки кузова ? :)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 01:14

Re: Через закон про єврономери бюджет щорічно втрачатиме 2..

Это как, - человек покупает в магазине тапки за 100$, а другой, у кого мало денег, покупает за 100 грн, и продавец просит за кулёчек ещё 100 грн., говорит : хотите кулёк за гривну, покупайте тапки за 100$, а если денег больше нету, иди босый. Похожая ситуация с б/у авто.
1007qwert
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 04:17

Ждерелом влади є народ. Ізначально високі ставки за розмитнення мали на меті "захист українського автопрому". Хоча такої потреби в народу особо той не було. З плином років депутати стали це називати "своїми доходами в бюджет", тобто перестали навіть прикриватись терміном "захист промисловості", а прямо вказувати, що вони на цьому збираються заробляти.
Ми є народ, і ми свідомо заявляємо, що ми свідомо відмовляємось на даному етапі захищати національний автопром, і ми не збираємось надміру заробляти на цьому в НАШ жеш бюджет.
gost999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 04:40

Ставки повинні бути інструментом для сприяння покупки - максимально екологічного транспорту. Також можна застосувати елемент арифметичної прогресії ставок для наддорогих авто, своєрідний податок на розкіш. Та розглянути можливість скасування існуючого щорічного "транспортного податку на розкіш" та закласти його у вартість авто при розмитненні чи покупці нового. Це би могло бути зручним для власників дорогих авто: сплативши один раз надлишок, не потрібно п'ять років пам'ятати про щорічний податок який ярмом лежить на авто. Так досить зручним є податок за користування автошляхами України, який включений у вартість пального, не потребує додаткової біганини до податкової сплачувати податок за авто.
gost999
 
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  #<12
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