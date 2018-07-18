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Депутати пропонують скасувати
"Роттердам+" через закон

Депутати пропонують скасувати "Роттердам+" через закон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:19

Депутати пропонують скасувати "Роттердам+" через закон

Пропонуємо до обговорення:
Проект закону № 8626 зареєстрований на сайті парламенту.

Дивися повний текст Депутати пропонують скасувати \"Роттердам+\" через закон.
R2
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“Роттердам+” полная афёра.... все кто к этому имеет отношение - отправить на нары
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:25

Re: Депутати пропонують скасувати

Не может быть...Запахло выборами?
Black Jack - White Business
ruvex
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