Проект закону № 8626 зареєстрований на сайті парламенту.
Дивися повний текст Депутати пропонують скасувати \"Роттердам+\" через закон.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 11:19
Депутати пропонують скасувати "Роттердам+" через закон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати пропонують скасувати \"Роттердам+\" через закон.
Додано: Чет 19 лип, 2018 11:20
“Роттердам+” полная афёра.... все кто к этому имеет отношение - отправить на нары
Додано: Чет 19 лип, 2018 11:25
Re: Депутати пропонують скасувати
Не может быть...Запахло выборами?
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