Японські нафтові компанії готуються до повного припинення імпорту нафти з Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на провідну ділову газету Японії Nikkei.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:25
Японія повністю припиняє імпорт нафти з Ірану
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Японія повністю припиняє імпорт нафти з Ірану.
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:28
достаточно суверенитета для приличного уровня жизни
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:41
Только импорт нефти из Ирана такому уровню жизни не мешал, а вот как потом будет еще вопрос. Ну и вопрос - где теперь Япония будет покупать нефть, не у нашего ли агрессора?
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:54
Правильно, а то потом за эти деньги Иран и Сирия обстрелы ведут по южной части Израиля, за последние сутки выпустили 200 ракет, жгут десятками поля пшеницы, сожгли пчелиную ферму. Торговать с такими варварами греховно.
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