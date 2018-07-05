Японські нафтові компанії готуються до повного припинення імпорту нафти з Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на провідну ділову газету Японії Nikkei.
Дивися повний текст Японія повністю припиняє імпорт нафти з Ірану.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:25
Японія повністю припиняє імпорт нафти з Ірану
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Японія повністю припиняє імпорт нафти з Ірану.
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:28
достаточно суверенитета для приличного уровня жизни
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:41
Только импорт нефти из Ирана такому уровню жизни не мешал, а вот как потом будет еще вопрос. Ну и вопрос - где теперь Япония будет покупать нефть, не у нашего ли агрессора?
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:54
Правильно, а то потом за эти деньги Иран и Сирия обстрелы ведут по южной части Израиля, за последние сутки выпустили 200 ракет, жгут десятками поля пшеницы, сожгли пчелиную ферму. Торговать с такими варварами греховно.
Додано: Чет 19 лип, 2018 16:17
Проверочный вопрос - кто выходит на второе место в мире по экспорту нефти?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 19 лип, 2018 16:39
Теперь японцы будут давать деньги Саудам и ОАЭ , которые а эти деньги уже три года ведут обстрелы Йемена, совершили более 100 тыс. боевых вылетов,уничтожили большую часть инфраструктуры Йемена, и убили тысячи мирных жителей.
С такими варварами видимо торговать не греховно.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 19 лип, 2018 16:54
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:31
Правильный ответ! Причем одновременно на оба вопроса!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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