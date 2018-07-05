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Японія повністю припиняє
імпорт нафти з Ірану

Японія повністю припиняє імпорт нафти з Ірану
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:25

Японія повністю припиняє імпорт нафти з Ірану

Пропонуємо до обговорення:
Японські нафтові компанії готуються до повного припинення імпорту нафти з Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на провідну ділову газету Японії Nikkei.

Дивися повний текст Японія повністю припиняє імпорт нафти з Ірану.
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Суверенитет и независимость как они есть
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:28

  vitali_kalinin написав:Суверенитет и независимость как они есть

достаточно суверенитета для приличного уровня жизни
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:41

  trololo написав:
  vitali_kalinin написав:Суверенитет и независимость как они есть

достаточно суверенитета для приличного уровня жизни

Только импорт нефти из Ирана такому уровню жизни не мешал, а вот как потом будет еще вопрос. Ну и вопрос - где теперь Япония будет покупать нефть, не у нашего ли агрессора?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:54

Правильно, а то потом за эти деньги Иран и Сирия обстрелы ведут по южной части Израиля, за последние сутки выпустили 200 ракет, жгут десятками поля пшеницы, сожгли пчелиную ферму. Торговать с такими варварами греховно.
agent_88888
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:17

  ребе Нок написав:
  trololo написав:
  vitali_kalinin написав:Суверенитет и независимость как они есть

достаточно суверенитета для приличного уровня жизни

Только импорт нефти из Ирана такому уровню жизни не мешал, а вот как потом будет еще вопрос. Ну и вопрос - где теперь Япония будет покупать нефть, не у нашего ли агрессора?


Проверочный вопрос - кто выходит на второе место в мире по экспорту нефти?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:39

  agent_88888 написав:Правильно, а то потом за эти деньги Иран и Сирия обстрелы ведут по южной части Израиля, за последние сутки выпустили 200 ракет, жгут десятками поля пшеницы, сожгли пчелиную ферму. Торговать с такими варварами греховно.


Теперь японцы будут давать деньги Саудам и ОАЭ , которые а эти деньги уже три года ведут обстрелы Йемена, совершили более 100 тыс. боевых вылетов,уничтожили большую часть инфраструктуры Йемена, и убили тысячи мирных жителей.
С такими варварами видимо торговать не греховно.
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Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:54

  Sommer написав:Проверочный вопрос - кто выходит на второе место в мире по экспорту нефти?

США ? :)
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:31

  ребе Нок написав:
  Sommer написав:Проверочный вопрос - кто выходит на второе место в мире по экспорту нефти?

США ? :)


Правильный ответ! Причем одновременно на оба вопроса!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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