Японія повністю припиняє імпорт нафти з Ірану

Додано: Чет 19 лип, 2018 21:45

Shram написав: agent_88888 написав: Правильно, а то потом за эти деньги Иран и Сирия обстрелы ведут по южной части Израиля, за последние сутки выпустили 200 ракет, жгут десятками поля пшеницы, сожгли пчелиную ферму. Торговать с такими варварами греховно. Правильно, а то потом за эти деньги Иран и Сирия обстрелы ведут по южной части Израиля, за последние сутки выпустили 200 ракет, жгут десятками поля пшеницы, сожгли пчелиную ферму. Торговать с такими варварами греховно.



Теперь японцы будут давать деньги Саудам и ОАЭ , которые а эти деньги уже три года ведут обстрелы Йемена, совершили более 100 тыс. боевых вылетов,уничтожили большую часть инфраструктуры Йемена, и убили тысячи мирных жителей.

С такими варварами видимо торговать не греховно. Теперь японцы будут давать деньги Саудам и ОАЭ , которые а эти деньги уже три года ведут обстрелы Йемена, совершили более 100 тыс. боевых вылетов,уничтожили большую часть инфраструктуры Йемена, и убили тысячи мирных жителей.С такими варварами видимо торговать не греховно.

Прежде чем отвечать подумайте каковы причины усиления обстрела южной границы Израиля, знаете? США перенесли посольство свое с Тель-Авива в Иерусалим, после этого обострились обстрелы этими варварами, это причина гасить ракетами южную границу? понятно что такое США просто так не простит, и правильно делает что санкции обострил, сейчас не время так решать вопросы, но Иран, Сирия пока что любят вопросы решать оружием, так где это можно решить дипломатично, о чем не раз предлагал премьер-министр Биньямин НетаньяхуПримерно же такие слова что на видео по ссылке, в свое время говорила премьер Голда Меир, 5 премьер-министр Израиля, и кстати, родом из Киева. И еще, я сказал что правильно делают, что не торгуют с Ираном, меньше будут гасить южную границу Израиля, а вот куда деньги перетекут, и как там арабы будут распоряжаться деньгами, на мир пустят их, или на войну как они любят, это дело уже не Израиля, а Йемена и ОАЭ. Но лично я думаю что ОАЭ больше не в оборону их пустит, а в инфраструктуру, в отличии от Ирана, побывав там это становится понятным.