Кабмін схвалив стратегію розвитку України, яка передбачає скорочення викидів парникових газів
Дивися повний текст Уряд дав старт інвестуванню у відновлювані джерела енергії.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 13:06
Уряд дав старт інвестуванню у відновлювані джерела енергії
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Дивися повний текст Уряд дав старт інвестуванню у відновлювані джерела енергії.
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:06
Вот и зачем оно нужно? Уже сейчас вместо "Зеленого Тарифа" предлагают "Зеленые аукционы" то есть шулеры на ходу переобуваются меняя правила. Зачем нужна эта куча писанины и маниловских прожектов, которые никто выполнять не будет, да и кому нужна дорогущая зеленая электроэнергия? Вся эта писанина это уровень проектов по утеплению Гондураса и охлаждению Антарктиды...
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