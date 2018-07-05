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Уряд дав старт інвестуванню у
відновлювані джерела енергії

Уряд дав старт інвестуванню у відновлювані джерела енергії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:06

Уряд дав старт інвестуванню у відновлювані джерела енергії

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін схвалив стратегію розвитку України, яка передбачає скорочення викидів парникових газів

Дивися повний текст Уряд дав старт інвестуванню у відновлювані джерела енергії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:06

Вот и зачем оно нужно? Уже сейчас вместо "Зеленого Тарифа" предлагают "Зеленые аукционы" то есть шулеры на ходу переобуваются меняя правила. Зачем нужна эта куча писанины и маниловских прожектов, которые никто выполнять не будет, да и кому нужна дорогущая зеленая электроэнергия? Вся эта писанина это уровень проектов по утеплению Гондураса и охлаждению Антарктиды...
Джон
 
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