Відповідне рішення суд ухвалив 19 липня.
Дивися повний текст Суд постановив, що громада Києва не повинна відповідати за борги компанії Ахметова перед \"Нафтогазом\".
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Додано: Чет 19 лип, 2018 13:54
Суд постановив, що громада Києва не повинна відповідати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд постановив, що громада Києва не повинна відповідати за борги компанії Ахметова перед \"Нафтогазом\".
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:55
суддя госпсуду вже трактує відповідність законів конституції замість конституційного суду?
Додано: Чет 19 лип, 2018 14:33
"Ни «Киевтеплоэнерго», ни территориальная община Киева не должны отвечать за долги «Киевэнерго» перед «Нафтогазом», – озвучил решение судья Роман Бойко" - киевтеплоэнерго отвечать не будет, а вот конечные потребители - простые киевляне - очень даже будут. Достаточно просто просмотреть последние судебные приказы в реестре судебных решений, в которых Киевенерго выступает истцом. Для этого еще в декабре 17-го года очень постарались наши законодатели, приняв в новой редакции ГПК. Теперь взыскать долг за ЖКУ - проще простого: не надо даже лишний раз беспокоить должника ...
Додано: Чет 19 лип, 2018 14:36
anvlad Не ясно, почему Украина должна платить за долги Киевлян...Вообще, что-то новое, можно оказывается наделать долгов , а потом создаешь новое юрлицо и долгов у тебя нет...Отличный развод
Додано: Чет 19 лип, 2018 14:55
laa1999, я не сказал, что долги Киевлян должна оплачивать Украина, или кто-то еще. Я лишь попытался прояснить ситуацию - в конечном счете созданный компанией ахметова долг ляжет на плечи именно Киевлян: для этого создан механизм (в гражданско-процессуальном кодексе) и, вот, теперь появился прекрасный повод для фактически регресных исков киевенерго к потребителям по долгу, сгенерированому им же перед нефтегазом. И так будет не только в киеве, но и по всей Украине.
Додано: Чет 19 лип, 2018 15:13
anvlad Простите, но Ахметов не создавал никаких долгов. Долги создали Киевляне, которые не заплатили Киевэнерго Ахметова за предоставленные тепло и горячую воду. У меня в доме таких - тьма. По 40-60 тыс грн долга. И это при том, что регулярно отдыхают по заграницам. И платить не собираются надеясь на списание. А нас, которые платили регулярно считают лохами. Так что Нафтогаз поступает правильно - никаких поставок газа без полного расчета. Иначе, я сама перестану платить новой компании Кличка. Все очень просто - или платят все или никто.
Додано: Чет 19 лип, 2018 15:29
Polly, Ахметов долгов не создавал, а его компания Киевенерго - да (пусть и вследствие неплатежей киевлян). И его компания, справедливо, вместе с активами пыталась передать новой компании-поставщику непогашенные обязательства, связанным с этими активами... Не получилось, но - не беда - есть другой механизм. Поэтому - не переживайте те, кто в Вашем доме не платил - получат судебные приказы на полные суммы долга перед поставщиком + судебный сбор.
Додано: Чет 19 лип, 2018 15:46
Re: тем временем
В Киеве с 1 августа 2018 года население может остаться без горячей воды, если до этого времени не будет решен вопрос с долгами “Киевэнерго” перед “Нафтогазом Украины”.
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