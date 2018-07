Суд постановив, що громада Києва не повинна відповідати...

Додано: Чет 19 лип, 2018 16:01

Polly написав: По 40-60 тыс грн долга. И это при том, что регулярно отдыхают по заграницам. По 40-60 тыс грн долга. И это при том, что регулярно отдыхают по заграницам.



Если они предварительно разорвали договор, а потом уже не платили, то никакой суд их заплатить не заставит. Нет договора - нет оплаты. Ну а если тупо не платили, типа само рассосется, то да, будет печально. Если они предварительно разорвали договор, а потом уже не платили, то никакой суд их заплатить не заставит. Нет договора - нет оплаты. Ну а если тупо не платили, типа само рассосется, то да, будет печально.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda