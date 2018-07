Суд постановив, що громада Києва не повинна відповідати...

Додано: Чет 19 лип, 2018 17:31

sequence написав: снова рекламируете свою гениальную схему, как пользоваться услугами и не платить? Э-э-х, в Штаты бы вас отправить - там бы расчехлили. Какой-то народ у сильно хитропопый собрался: за растаможку авто платить не хочет, за долги по коммуналке - не хочет, за валютные долги по ипотеке - не хочет. Потом все удивляются рейтингам Doing business и т.п.



В Штатах если не заплатить, то через неделю вылетишь из квартиры. Там или нет центрального отопления или, если есть, то есть владелец дома и квартиросъемщики. У нас же можно разорвать договор и годами не платить, владелец теплосети особо не почешется.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda