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Суд постановив, що громада Києва не повинна відповідати...
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Додано: Чет 19 лип, 2018 16:02
Polly Да имели они ввиду ваши приказы! Как их исполнить? Вы видели (слышали), чтобы кого-то за неуплату коммуналки выставили на улицу? Я нет. Поэтому абсолютно уверена в правоту Нафтогаза - нет оплаты, значит нет газа.Отдайте долги и будет вам гассс.
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Polly
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Додано: Чет 19 лип, 2018 16:58
AlifeSoft написав: Polly написав:
По 40-60 тыс грн долга. И это при том, что регулярно отдыхают по заграницам.
Если они предварительно разорвали договор, а потом уже не платили, то никакой суд их заплатить не заставит. Нет договора - нет оплаты. Ну а если тупо не платили, типа само рассосется, то да, будет печально.
снова рекламируете свою гениальную схему, как пользоваться услугами и не платить? Э-э-х, в Штаты бы вас отправить - там бы расчехлили. Какой-то народ у сильно хитропопый собрался: за растаможку авто платить не хочет, за долги по коммуналке - не хочет, за валютные долги по ипотеке - не хочет. Потом все удивляются рейтингам Doing business и т.п.
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sequence
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Додано: Чет 19 лип, 2018 17:31
sequence написав:
снова рекламируете свою гениальную схему, как пользоваться услугами и не платить? Э-э-х, в Штаты бы вас отправить - там бы расчехлили. Какой-то народ у сильно хитропопый собрался: за растаможку авто платить не хочет, за долги по коммуналке - не хочет, за валютные долги по ипотеке - не хочет. Потом все удивляются рейтингам Doing business и т.п.
В Штатах если не заплатить, то через неделю вылетишь из квартиры. Там или нет центрального отопления или, если есть, то есть владелец дома и квартиросъемщики. У нас же можно разорвать договор и годами не платить, владелец теплосети особо не почешется.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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AlifeSoft
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Додано: Чет 19 лип, 2018 17:35
Долг Нефтегазу однозначно будет выплачен. Вопрос только какой компанией. Если не Киевтеплоэнерго то Киевэнерго. Все будет зависеть от правопреемственности в этом вопросе.
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777serg87
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Додано: Чет 19 лип, 2018 20:19
AlifeSoft написав: sequence написав:
снова рекламируете свою гениальную схему, как пользоваться услугами и не платить? Э-э-х, в Штаты бы вас отправить - там бы расчехлили. Какой-то народ у сильно хитропопый собрался: за растаможку авто платить не хочет, за долги по коммуналке - не хочет, за валютные долги по ипотеке - не хочет. Потом все удивляются рейтингам Doing business и т.п.
В Штатах если не заплатить, то через неделю вылетишь из квартиры. Там или нет центрального отопления или, если есть, то есть владелец дома и квартиросъемщики. У нас же можно разорвать договор и годами не платить, владелец теплосети особо не почешется.
В штатах Трамп может выкупить теплогенерирующую компанию Нью-Йорка за 10%?
В штатах комунальщики могут начислять платежы не по счётчику, а по человеко-месту (при установленных счётчиках)?
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BIGor
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Додано: Чет 19 лип, 2018 20:39
BIGor написав:
В штатах Трамп может выкупить теплогенерирующую компанию Нью-Йорка за 10%?
В штатах комунальщики могут начислять платежы не по счётчику, а по человеко-месту (при установленных счётчиках)?
Нет конечно, поэтому на беспредел люди отвечают таким же беспределом. Они начисляют от балды, а люди тупо не платят.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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AlifeSoft
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