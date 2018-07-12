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Суд постановив, що громада
Києва не повинна відповідати...

Суд постановив, що громада Києва не повинна відповідати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:02

Polly Да имели они ввиду ваши приказы! Как их исполнить? Вы видели (слышали), чтобы кого-то за неуплату коммуналки выставили на улицу? Я нет. Поэтому абсолютно уверена в правоту Нафтогаза - нет оплаты, значит нет газа.Отдайте долги и будет вам гассс.
Polly
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:58

  AlifeSoft написав:
  Polly написав:По 40-60 тыс грн долга. И это при том, что регулярно отдыхают по заграницам.


Если они предварительно разорвали договор, а потом уже не платили, то никакой суд их заплатить не заставит. Нет договора - нет оплаты. Ну а если тупо не платили, типа само рассосется, то да, будет печально.

снова рекламируете свою гениальную схему, как пользоваться услугами и не платить? Э-э-х, в Штаты бы вас отправить - там бы расчехлили. Какой-то народ у сильно хитропопый собрался: за растаможку авто платить не хочет, за долги по коммуналке - не хочет, за валютные долги по ипотеке - не хочет. Потом все удивляются рейтингам Doing business и т.п.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:31

  sequence написав:снова рекламируете свою гениальную схему, как пользоваться услугами и не платить? Э-э-х, в Штаты бы вас отправить - там бы расчехлили. Какой-то народ у сильно хитропопый собрался: за растаможку авто платить не хочет, за долги по коммуналке - не хочет, за валютные долги по ипотеке - не хочет. Потом все удивляются рейтингам Doing business и т.п.


В Штатах если не заплатить, то через неделю вылетишь из квартиры. Там или нет центрального отопления или, если есть, то есть владелец дома и квартиросъемщики. У нас же можно разорвать договор и годами не платить, владелец теплосети особо не почешется.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:35

Долг Нефтегазу однозначно будет выплачен. Вопрос только какой компанией. Если не Киевтеплоэнерго то Киевэнерго. Все будет зависеть от правопреемственности в этом вопросе.
777serg87
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:19

  AlifeSoft написав:
  sequence написав:снова рекламируете свою гениальную схему, как пользоваться услугами и не платить? Э-э-х, в Штаты бы вас отправить - там бы расчехлили. Какой-то народ у сильно хитропопый собрался: за растаможку авто платить не хочет, за долги по коммуналке - не хочет, за валютные долги по ипотеке - не хочет. Потом все удивляются рейтингам Doing business и т.п.


В Штатах если не заплатить, то через неделю вылетишь из квартиры. Там или нет центрального отопления или, если есть, то есть владелец дома и квартиросъемщики. У нас же можно разорвать договор и годами не платить, владелец теплосети особо не почешется.

В штатах Трамп может выкупить теплогенерирующую компанию Нью-Йорка за 10%?
В штатах комунальщики могут начислять платежы не по счётчику, а по человеко-месту (при установленных счётчиках)?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:39

  BIGor написав:В штатах Трамп может выкупить теплогенерирующую компанию Нью-Йорка за 10%?
В штатах комунальщики могут начислять платежы не по счётчику, а по человеко-месту (при установленных счётчиках)?


Нет конечно, поэтому на беспредел люди отвечают таким же беспределом. Они начисляют от балды, а люди тупо не платят.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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