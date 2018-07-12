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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 16:02
Polly Да имели они ввиду ваши приказы! Как их исполнить? Вы видели (слышали), чтобы кого-то за неуплату коммуналки выставили на улицу? Я нет. Поэтому абсолютно уверена в правоту Нафтогаза - нет оплаты, значит нет газа.Отдайте долги и будет вам гассс.
Додано: Чет 19 лип, 2018 16:58
снова рекламируете свою гениальную схему, как пользоваться услугами и не платить? Э-э-х, в Штаты бы вас отправить - там бы расчехлили. Какой-то народ у сильно хитропопый собрался: за растаможку авто платить не хочет, за долги по коммуналке - не хочет, за валютные долги по ипотеке - не хочет. Потом все удивляются рейтингам Doing business и т.п.
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:31
В Штатах если не заплатить, то через неделю вылетишь из квартиры. Там или нет центрального отопления или, если есть, то есть владелец дома и квартиросъемщики. У нас же можно разорвать договор и годами не платить, владелец теплосети особо не почешется.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:35
Долг Нефтегазу однозначно будет выплачен. Вопрос только какой компанией. Если не Киевтеплоэнерго то Киевэнерго. Все будет зависеть от правопреемственности в этом вопросе.
Додано: Чет 19 лип, 2018 20:19
В штатах Трамп может выкупить теплогенерирующую компанию Нью-Йорка за 10%?
В штатах комунальщики могут начислять платежы не по счётчику, а по человеко-месту (при установленных счётчиках)?
Додано: Чет 19 лип, 2018 20:39
Нет конечно, поэтому на беспредел люди отвечают таким же беспределом. Они начисляют от балды, а люди тупо не платят.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: П'ят 20 лип, 2018 00:31
Re: Суд постановив, що громада Києва не повинна відповідати.
В прошлом месяце от "Киевгазэнерджи" знакомым пришла квитанция, - счёт на компенсацию убытков, за июль и август 2015 г. на 0.77 и 0.37 грн. и моим родственникам пришла такая же квитанция на эту же сумму, они живут в разных районах Киева. Предлагают заплатить в добровольном порядке, либо судом взыщут. Долгов за газ ни у кого не было, кто-то может объяснить, почему квитанции за 2015 год, а не 2018 г.? Если у компании долги, то почему такие квитанции прислали не всем киевлянам, а тем кто платил и не имел долга за газ?
Додано: Суб 21 лип, 2018 11:43
Re: Суд постановив, що громада Києва не повинна відповідати.
"Кто везет, того и погоняют!" - слышали?
Какой смысл присылать квитанции на дополнительную оплату тем, кто не платил и основную плату и у кого долги? А вот те, кто добросовестно платил, повозмущаются, повозмущаются и... заплатят.
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