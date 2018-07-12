Суд постановив, що громада Києва не повинна відповідати...

Додано: П'ят 20 лип, 2018 00:31

В прошлом месяце от "Киевгазэнерджи" знакомым пришла квитанция, - счёт на компенсацию убытков, за июль и август 2015 г. на 0.77 и 0.37 грн. и моим родственникам пришла такая же квитанция на эту же сумму, они живут в разных районах Киева. Предлагают заплатить в добровольном порядке, либо судом взыщут. Долгов за газ ни у кого не было, кто-то может объяснить, почему квитанции за 2015 год, а не 2018 г.? Если у компании долги, то почему такие квитанции прислали не всем киевлянам, а тем кто платил и не имел долга за газ?