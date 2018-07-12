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Суд постановив, що громада Києва не повинна відповідати...
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Додано: Чет 19 лип, 2018 16:02
Polly Да имели они ввиду ваши приказы! Как их исполнить? Вы видели (слышали), чтобы кого-то за неуплату коммуналки выставили на улицу? Я нет. Поэтому абсолютно уверена в правоту Нафтогаза - нет оплаты, значит нет газа.Отдайте долги и будет вам гассс.
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Polly
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Додано: Чет 19 лип, 2018 16:58
AlifeSoft написав: Polly написав:
По 40-60 тыс грн долга. И это при том, что регулярно отдыхают по заграницам.
Если они предварительно разорвали договор, а потом уже не платили, то никакой суд их заплатить не заставит. Нет договора - нет оплаты. Ну а если тупо не платили, типа само рассосется, то да, будет печально.
снова рекламируете свою гениальную схему, как пользоваться услугами и не платить? Э-э-х, в Штаты бы вас отправить - там бы расчехлили. Какой-то народ у сильно хитропопый собрался: за растаможку авто платить не хочет, за долги по коммуналке - не хочет, за валютные долги по ипотеке - не хочет. Потом все удивляются рейтингам Doing business и т.п.
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sequence
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Додано: Чет 19 лип, 2018 17:31
sequence написав:
снова рекламируете свою гениальную схему, как пользоваться услугами и не платить? Э-э-х, в Штаты бы вас отправить - там бы расчехлили. Какой-то народ у сильно хитропопый собрался: за растаможку авто платить не хочет, за долги по коммуналке - не хочет, за валютные долги по ипотеке - не хочет. Потом все удивляются рейтингам Doing business и т.п.
В Штатах если не заплатить, то через неделю вылетишь из квартиры. Там или нет центрального отопления или, если есть, то есть владелец дома и квартиросъемщики. У нас же можно разорвать договор и годами не платить, владелец теплосети особо не почешется.
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AlifeSoft
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Додано: Чет 19 лип, 2018 17:35
Долг Нефтегазу однозначно будет выплачен. Вопрос только какой компанией. Если не Киевтеплоэнерго то Киевэнерго. Все будет зависеть от правопреемственности в этом вопросе.
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777serg87
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Додано: Чет 19 лип, 2018 20:19
AlifeSoft написав: sequence написав:
снова рекламируете свою гениальную схему, как пользоваться услугами и не платить? Э-э-х, в Штаты бы вас отправить - там бы расчехлили. Какой-то народ у сильно хитропопый собрался: за растаможку авто платить не хочет, за долги по коммуналке - не хочет, за валютные долги по ипотеке - не хочет. Потом все удивляются рейтингам Doing business и т.п.
В Штатах если не заплатить, то через неделю вылетишь из квартиры. Там или нет центрального отопления или, если есть, то есть владелец дома и квартиросъемщики. У нас же можно разорвать договор и годами не платить, владелец теплосети особо не почешется.
В штатах Трамп может выкупить теплогенерирующую компанию Нью-Йорка за 10%?
В штатах комунальщики могут начислять платежы не по счётчику, а по человеко-месту (при установленных счётчиках)?
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BIGor
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Додано: Чет 19 лип, 2018 20:39
BIGor написав:
В штатах Трамп может выкупить теплогенерирующую компанию Нью-Йорка за 10%?
В штатах комунальщики могут начислять платежы не по счётчику, а по человеко-месту (при установленных счётчиках)?
Нет конечно, поэтому на беспредел люди отвечают таким же беспределом. Они начисляют от балды, а люди тупо не платят.
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AlifeSoft
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 00:31
В прошлом месяце от "Киевгазэнерджи" знакомым пришла квитанция, - счёт на компенсацию убытков, за июль и август 2015 г. на 0.77 и 0.37 грн. и моим родственникам пришла такая же квитанция на эту же сумму, они живут в разных районах Киева. Предлагают заплатить в добровольном порядке, либо судом взыщут. Долгов за газ ни у кого не было, кто-то может объяснить, почему квитанции за 2015 год, а не 2018 г.? Если у компании долги, то почему такие квитанции прислали не всем киевлянам, а тем кто платил и не имел долга за газ?
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1007qwert
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Додано: Суб 21 лип, 2018 11:43
1007qwert написав:
почему такие квитанции прислали не всем киевлянам, а тем кто платил и не имел долга за газ?
"Кто везет, того и погоняют!" - слышали?
Какой смысл присылать квитанции на дополнительную оплату тем, кто не платил и основную плату и у кого долги? А вот те, кто добросовестно платил, повозмущаются, повозмущаются и... заплатят.
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yanyura
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Додано: Нед 22 лип, 2018 11:10
yanyura написав: 1007qwert написав:
почему такие квитанции прислали не всем киевлянам, а тем кто платил и не имел долга за газ?
"Кто везет, того и погоняют!" - слышали?
Какой смысл присылать квитанции на дополнительную оплату тем, кто не платил и основную плату и у кого долги? А вот те, кто добросовестно платил, повозмущаются, повозмущаются и... заплатят.
Не понятно почему эти квитанции не пришли в 2015-2017гг. если действительно был долг, почему абсолютны одинаковые суммы, у разных людей за одинаковый период, так ещё из-за этих копеек грозят судом, и всеми вытекающими расходами? Что, серьёзно могут из-за 1,14 грн. судить?
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1007qwert
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Додано: Нед 22 лип, 2018 11:35
Polly написав:anvlad
Простите, но Ахметов не создавал никаких долгов. Долги создали Киевляне, которые не заплатили Киевэнерго Ахметова за предоставленные тепло и горячую воду. У меня в доме таких - тьма. По 40-60 тыс грн долга. И это при том, что регулярно отдыхают по заграницам. И платить не собираются надеясь на списание. А нас, которые платили регулярно считают лохами. Так что Нафтогаз поступает правильно - никаких поставок газа без полного расчета. Иначе, я сама перестану платить новой компании Кличка. Все очень просто - или платят все или никто.
такая каша в голове, но в пользу ахметова, что характерно
пусть ахметов подает в суды на должников, кто ему мешает? но это тяжело.. проще все скопом повесить на киев
это неправильно, дебиторка ахметова - его проблемы. с чего бы новый поставщик должен отвечать за старого?
раз уж украл киевенерго в свое время - так тяни лямку и неси риски
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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