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Суд постановив, що громада
Києва не повинна відповідати...

Суд постановив, що громада Києва не повинна відповідати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:02

Polly Да имели они ввиду ваши приказы! Как их исполнить? Вы видели (слышали), чтобы кого-то за неуплату коммуналки выставили на улицу? Я нет. Поэтому абсолютно уверена в правоту Нафтогаза - нет оплаты, значит нет газа.Отдайте долги и будет вам гассс.
Polly
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:58

  AlifeSoft написав:
  Polly написав:По 40-60 тыс грн долга. И это при том, что регулярно отдыхают по заграницам.


Если они предварительно разорвали договор, а потом уже не платили, то никакой суд их заплатить не заставит. Нет договора - нет оплаты. Ну а если тупо не платили, типа само рассосется, то да, будет печально.

снова рекламируете свою гениальную схему, как пользоваться услугами и не платить? Э-э-х, в Штаты бы вас отправить - там бы расчехлили. Какой-то народ у сильно хитропопый собрался: за растаможку авто платить не хочет, за долги по коммуналке - не хочет, за валютные долги по ипотеке - не хочет. Потом все удивляются рейтингам Doing business и т.п.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:31

  sequence написав:снова рекламируете свою гениальную схему, как пользоваться услугами и не платить? Э-э-х, в Штаты бы вас отправить - там бы расчехлили. Какой-то народ у сильно хитропопый собрался: за растаможку авто платить не хочет, за долги по коммуналке - не хочет, за валютные долги по ипотеке - не хочет. Потом все удивляются рейтингам Doing business и т.п.


В Штатах если не заплатить, то через неделю вылетишь из квартиры. Там или нет центрального отопления или, если есть, то есть владелец дома и квартиросъемщики. У нас же можно разорвать договор и годами не платить, владелец теплосети особо не почешется.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:35

Долг Нефтегазу однозначно будет выплачен. Вопрос только какой компанией. Если не Киевтеплоэнерго то Киевэнерго. Все будет зависеть от правопреемственности в этом вопросе.
777serg87
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:19

  AlifeSoft написав:
  sequence написав:снова рекламируете свою гениальную схему, как пользоваться услугами и не платить? Э-э-х, в Штаты бы вас отправить - там бы расчехлили. Какой-то народ у сильно хитропопый собрался: за растаможку авто платить не хочет, за долги по коммуналке - не хочет, за валютные долги по ипотеке - не хочет. Потом все удивляются рейтингам Doing business и т.п.


В Штатах если не заплатить, то через неделю вылетишь из квартиры. Там или нет центрального отопления или, если есть, то есть владелец дома и квартиросъемщики. У нас же можно разорвать договор и годами не платить, владелец теплосети особо не почешется.

В штатах Трамп может выкупить теплогенерирующую компанию Нью-Йорка за 10%?
В штатах комунальщики могут начислять платежы не по счётчику, а по человеко-месту (при установленных счётчиках)?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:39

  BIGor написав:В штатах Трамп может выкупить теплогенерирующую компанию Нью-Йорка за 10%?
В штатах комунальщики могут начислять платежы не по счётчику, а по человеко-месту (при установленных счётчиках)?


Нет конечно, поэтому на беспредел люди отвечают таким же беспределом. Они начисляют от балды, а люди тупо не платят.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 00:31

Re: Суд постановив, що громада Києва не повинна відповідати.

В прошлом месяце от "Киевгазэнерджи" знакомым пришла квитанция, - счёт на компенсацию убытков, за июль и август 2015 г. на 0.77 и 0.37 грн. и моим родственникам пришла такая же квитанция на эту же сумму, они живут в разных районах Киева. Предлагают заплатить в добровольном порядке, либо судом взыщут. Долгов за газ ни у кого не было, кто-то может объяснить, почему квитанции за 2015 год, а не 2018 г.? Если у компании долги, то почему такие квитанции прислали не всем киевлянам, а тем кто платил и не имел долга за газ?
1007qwert
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:43

Re: Суд постановив, що громада Києва не повинна відповідати.

  1007qwert написав:почему такие квитанции прислали не всем киевлянам, а тем кто платил и не имел долга за газ?

"Кто везет, того и погоняют!" - слышали?
Какой смысл присылать квитанции на дополнительную оплату тем, кто не платил и основную плату и у кого долги? А вот те, кто добросовестно платил, повозмущаются, повозмущаются и... заплатят.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 11:10

  yanyura написав:
  1007qwert написав:почему такие квитанции прислали не всем киевлянам, а тем кто платил и не имел долга за газ?

"Кто везет, того и погоняют!" - слышали?
Какой смысл присылать квитанции на дополнительную оплату тем, кто не платил и основную плату и у кого долги? А вот те, кто добросовестно платил, повозмущаются, повозмущаются и... заплатят.

Не понятно почему эти квитанции не пришли в 2015-2017гг. если действительно был долг, почему абсолютны одинаковые суммы, у разных людей за одинаковый период, так ещё из-за этих копеек грозят судом, и всеми вытекающими расходами? Что, серьёзно могут из-за 1,14 грн. судить?
1007qwert
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 11:35

  Polly написав:anvlad Простите, но Ахметов не создавал никаких долгов. Долги создали Киевляне, которые не заплатили Киевэнерго Ахметова за предоставленные тепло и горячую воду. У меня в доме таких - тьма. По 40-60 тыс грн долга. И это при том, что регулярно отдыхают по заграницам. И платить не собираются надеясь на списание. А нас, которые платили регулярно считают лохами. Так что Нафтогаз поступает правильно - никаких поставок газа без полного расчета. Иначе, я сама перестану платить новой компании Кличка. Все очень просто - или платят все или никто.


такая каша в голове, но в пользу ахметова, что характерно :D пусть ахметов подает в суды на должников, кто ему мешает? но это тяжело.. проще все скопом повесить на киев :) это неправильно, дебиторка ахметова - его проблемы. с чего бы новый поставщик должен отвечать за старого?

раз уж украл киевенерго в свое время - так тяни лямку и неси риски :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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